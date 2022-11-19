Rusya'da peş peşe patlamalar yaşanıyor: Benzin istasyonu alev aldı
Rusya'nın St. Petersburg bölgesinde yer alan bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi.
Rusya'nın St. Petersburg bölgesindeki Vsevolozhsk'ta yer alan bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiği bildirildi.
St. Petersburg Valisi Aleksandr Drozdenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Vsevolozhsk'ta bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiğini söyledi.
Meanwhile in Russia: something went wrong in Murino, near the city of St. Petersburg.pic.twitter.com/P2nNBLCnK9— Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 19, 2022
Aleksandr Drozdenko, "İtfaiyeciler ve kurtarma ekipleri Berngardovka ve Kovalevo arasındaki bir gaz boru hattında meydana gelen patlamanın yol açtığı yangını ortadan kaldırıyor" diye yazdı.
Drozdenko, patlamanın bölgedede yaşayanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve yangının yerleşim alanlarına yayılmadığını söyledi.
Rusya Soruşturma Komitesi, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
SABAH SAATLERİNDE DE PATLAMA MEYDANA GELDİ
Rusya'nın Sahalin Adası'nda yer alan Tymovskoye kasabasında bir binanın dördüncü katında şiddetli patlama meydana geldi.
Binanın bir kısmı patlamanın etkisiyle çöktü. Patlamada 9 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
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