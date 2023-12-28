Rusya'da şairlere hapis cezası: 'Nefret şiirleri okumak'
Rusya'da mahkeme, iki şaire "Nefret şiirleri okumak" suçlamasıyla 5,5 yıl ve 7 hapis cezası verdi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, şair Yegor Shtovbe ve şair Artem Kamardin'e hapis cezası verildi.
Mahkeme, Moskova'nın Triumfalnaya Meydanı'nda nefret şiirleri okumaktan yargılanan şairleri 5,5 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kararı Rus haber ajansı TASS'a bildiren mahkeme, şu ifadeleri kullandı:
"Mahkeme, Shtovbe ve Kamardin'i Rus Ceza Kanunu'nun 280.4 ve 282. Maddeleri (devletin güvenliğine karşı faaliyetlerde bulunmaya yönelik kamuya açık çağrılar ve nefret veya düşmanlığı kışkırtmaya yönelik eylemlerin yanı sıra bir kişinin veya bir grup kişinin onurunu aşağılama) uyarınca suçlu buldu ve Shtovbe'yi 5.5 yıl hapis cezasına, Kamardin'i ise cezasını genel rejim kolonisinde çekmek üzere 7 yıl hapis cezasına mahkum etti"
Shtovbe'nin 5,5 yıl, Kamardin'in 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı davanın üçüncü sanığı Nikolai Daineko ise, dört yıl koloni cezasına çarptırıldı. Daineko, suçunu kabul ettiği ve anlaşma yoluna gittiği için hapis cezasına çarptırılmadı.
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