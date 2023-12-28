Eski First Lady Trump kayıp: Fotoğrafta yer almadı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:44

Güncelleme: 28.12.2023 - 16:46

ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump'tan haber alınamıyor.

The Telegraph gazetesine konuşan gazeteci Laurence Leamer, Donald Trump’ın eşinin bugünlerde nadiren Mar-a-Lago'ya gittiğini söyleyerek, "Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Sır gibi" ifadesini kullandı.

Melania Trump'ın en yakınları dahi nerede olduğunu bilmiyor. Yaptığı haberler nedeniyle Mar-a-Lago'ya girmesi yasaklanan Leamer, "Çok tuhaf, izole bir hayat yaşıyor" diye konuştu.

Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçiminde yeniden adayken, Melania Trump, kocasının kampanya gezilerinde şimdiye dek hiç yer almadı.