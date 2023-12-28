Eski First Lady Trump kayıp: Fotoğrafta yer almadı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kayıplara karıştı. İddiaya göre Melania Trump gözlerden uzak, izole bir hayat yaşıyor ve nerede olduğunu en yakınları dahi bilmiyor.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:44
Eski First Lady Trump kayıp: Fotoğrafta yer almadı
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ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump'tan haber alınamıyor.

The Telegraph gazetesine konuşan gazeteci Laurence Leamer, Donald Trump’ın eşinin bugünlerde nadiren Mar-a-Lago'ya gittiğini söyleyerek, "Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Sır gibi" ifadesini kullandı.

Melania Trump'ın en yakınları dahi nerede olduğunu bilmiyor. Yaptığı haberler nedeniyle Mar-a-Lago'ya girmesi yasaklanan Leamer, "Çok tuhaf, izole bir hayat yaşıyor" diye konuştu.

Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçiminde yeniden adayken, Melania Trump, kocasının kampanya gezilerinde şimdiye dek hiç yer almadı.


ABD Melania Trump kayıp

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