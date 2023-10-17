Rusya'da Soros'un üniversitesine yasak

Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:20

Güncelleme: 17.10.2023 - 17:20

Rusya'da George Soros'un kurucusu olduğu Orta Avrupa Üniversitesi'nin (Central European University) faaliyetleri askıya alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Avusturya’daki üniversitenin küresel medyanın Rusya karşıtı gündemini şekillendirdiği belirtildi.

Üniversitenin resmiyette eski Sovyet ülkelerinde, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde “açık toplum ve demokrasi” değerlerinin desteklenmesini hedef olarak belirlediği anımsatılan açıklamada, üniversitenin finansmanı Soros’un kontrolündeki yapılar tarafından desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Rusya Başsavcılığının üniversitenin faaliyetlerini “istenmeyen” olarak kabul ettiği kaydedilerek, "Aslında örgütün çabaları, şu anda Rusya’nın özel askeri operasyonunu ve siyasi yönetimini itibarsızlaştırmaya odaklanmış durumda. Bu nedenle üniversite, öğrenciler için Rus devletinin tarihini kasıtlı olarak değersizleştiren ve çarpıtan, önde gelen Rus bilim adamlarının, yazarlarının ve kültürel figürlerinin onurlarını küçümseyen ve Rusya'nın, tüm dünyadaki felaketlerdeki suçluluğuna ilişkin sahte açıklamalar yapılıyor ki bu kesinlikle doğru değil” ifadeleri kullanıldı.