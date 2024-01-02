Rusya'da 'Stalin merkezleri' açıldı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:57

Güncelleme: 02.01.2024 - 13:58

Birleşik Krallık'ın (BK) önde gelen gazetelerinden Telegraph'ın aktardığına göre bu yıl Rusya'da iki Stalin merkezi kuruldu.

Bunlardan ilki, Volga Federal Bölgesi'ndeki Nijni Novgorod Oblastı'nda yer alan Bor şehrinde temmuzda, ikincisiyse Sibirya Federal Bölgesi'nde yer alan Altay Krayı'nın başkenti Barnaul'da aralıkta açıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Rusya Komünistleri (RK) partisinin Barnaul sorumlusu Sergey Matasov, 16 Aralık'ta merkezin açılışında yaptığı konuşmada, "Stalin'in ekonomisi, siyaseti ve kültürü, tüm dünyaya bir kalkınma ivmesi kazandırdı" dedi.

RK, ülkenin ana muhalefet partisi Rusya Federasyonu Komünist Partisi'ne (RFKP) solda alternatif oluşturulması için 2012'de kurulmuştu. Telegraph'ın aktardığı göre Stalinist parti, RFKP'nin oylarını bölmek için Kremlin tarafından hatları belirlenen bir muhalefet yapıyor.

Müzelerde, 1924'ten 1953'teki ölümüne kadar Sovyetler Birliği'ni yöneten Stalin'e ait fotoğraflar, konuşma metinleri, büstler ve biblolar var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl 24 Şubat 2022'de savaş emrini vermeden üç gün önce yaptığı konuşmada, Sovyetler Birliği'nin 1941-1945'de Nazi Almanyası'na karşı verdiği Büyük Yurtseverlik Savaşı'na göndermede bulunarak, "Bu muharebeden önce Stalin tüm Sovyet ülkelerini birleştirdi" demişti.

Putin, Stalin'in ülkeyi savaşta askeri olarak iyi yönettiğini söylemiş fakat uyguladığı iç politikaları "diktatörlük" diye niteleyerek eleştirmişti.

BK'deki Bath Üniversitesi'nde Rus siyaseti üzerine çalışan Stephen Hall, Putin'in Ukrayna savaşını "Neonazizme karşı mücadele" diye nitelediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ukrayna'da Nazilere karşı savaştıklarını söylüyorlar, Büyük Yurtseverlik Savaşı'nın 2.0 versiyonu gibi. Dolayısıyla Stalin'in Nazizmi yenen adam olması rejime iyi bir imaj sağlıyor."

ABD fonlu Özgür Avrupa Radyosu'nun (RFE) aktardığına 20 göre Rusya'da 110 Stalin anıtı var. Bunların 37'siyse 1999'da Putin başbakan seçildikten sonra inşa edildi.

Muhalif Rus oligark Leonid Nevzlin, RFE'nin Rusya servisinin internet sitesinde 2020'de kaleme aldığı yazıda, "Stalin bizim gündelik gerçekliğimizdir. Putin rejiminin Stalin'le, Stalinistlerle, Stalinizmle kemikleşmiş bir ilişkisi var" ifadelerini kullanmıştı.

Nevzlin, ortağı olduğu petrol şirketi Yukos'a yönelik 2003'te açılan soruşturmanın ardından Rusya'dan kaçıp İsrail'e yerleşmişti.