Rusya'da suçlular için yeni kısmi seferberlik ilan edildi
Putin, ağır suçlar işleyen Rusları askere alacağı yasayı imzaladı. Yasa kapsamında çocuk cinsel istismaı, vatana ihanet, casusluk gibi suçlardan hüküm giyenler askere alınacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ağır suçlar işleyen kişilerin seferberlik kapsamında askere çağrılmalarına olanak sağlayan kararnameyi imzaladı.
RIA haber ajansında yer alan habere göre yasa çocuklara yönelik cinsel istismar, vatana ihanet, casusluk veya terörizm suçlarını işlediği gerekçesiyle hüküm giyenleri kapsamıyor.
Interfax'ın haberine göre Putin, Rusya'nın 318 bin kişiyi silahlı kuvvetlerine kattığını söyledi. Bu rakam Savunma Bakanı Sergei Shoigu tarafından belirlenen 300 bin kişilik ilk hedefi aştı.
Kısmi seferberlik, Rusya lideri Putin tarafından 21 Eylül'de ilan edilmiş ve 40 günlük sürenin ardından kaldırıldığı duyrulmuştu.
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