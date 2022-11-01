İran ve Rusya'dan 6,5 milyar dolarlık gaz anlaşması
İran Dışişleri Bakanlığı, İran ile Rusya arasında 6,5 milyar dolar değerinde gaz sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı Pazartesi günü, İran ve Rusya'nın gaz sektöründe işbirliği için yaklaşık 6,5 milyar ABD doları değerinde sözleşmeler imzaladığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Safari'nin Fars'ta yer alan açıklamasına göre, bu yeni anlaşmalar, İran Ulusal Petrol Şirketi ile Rus Gazprom arasında Temmuz ayında imzalanan ve kısa süre önce sözleşmelere dönüşmeye başlayan 40 milyar dolar değerindeki mutabakat zaptı kapsamında yapıldı.
Safari, mutabakat zaptının kalan kısımlarının da bir ay içinde sözleşmeye dönüşmesini umduğunu belirterek, bu konuda müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.
İranlı diplomat, ülkesi ile Rusya arasındaki gaz takası anlaşmasının da sonuçlanmakta olduğunu, netleşmeyen tek başlığın Rus gazını İran'a göndermek için seçilecek bir aracı ülke olduğunu kaydetti.
İran'ın planının, kendi gazını dış pazarlara ihraç ederken Rusya gazını ithal etmek olduğunu söyleyen Safari böylece gazı İran'ın güney bölgelerinden kuzeyine aktarma maliyetlerini azaltarak ülkesine fayda sağladığını vurguladı.
Safari, ortak projenin İran ve Rusya ile Türkmenistan ve Azerbaycan gibi aracı ülkeler arasındaki siyasi dayanışmayı da artıracağını bunun da bölgede politik istikrara, güvenliğe ve barışa katkı sağlayacağını belirtti.
Safari, İran Petrol Bakanı Cevad Uci'nin Ekim ayında Rusya'ya yaptığı ziyarette görüşülen petrol ve petrol ürünlerinin takasına dair sözleşmenin ayrıntıları üzerinde de iki ülkenin önümüzdeki günlerde anlaşmaya varacağını kaydetti. Safari, iki ülkenin petrol takası müzakerelerinde yıllık 10 milyon tonluk hedefe odaklandığını söyledi.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- 'Yer yerinden oynar...'
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- 'Dinleyin, ayrıntılı bilgiyi veriyorum...'
- Cumhur İttifakı'ndan ilginç çıkış