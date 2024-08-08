Ukrayna bin askerle saldırmıştı... Putin, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle Kursk’u görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı (FSB) Alexander Bortnikov ve Savunma Bakanı Yardımcısı Valery Gerasimov ile Kursk’ta Ukrayna’nın düzenlediği saldırıya ilişkin görüşme yaptı.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 11:43
Ukrayna bin askerle saldırmıştı... Putin, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle Kursk’u görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kursk’ta Ukrayna’nın yüzlerce askerle düzenlediği saldırıya ilişkin dün yaptığı toplantıda, yetkililerden bilgi istedi.

Savunma Bakanı Yardımcısı Gerasimov, Ukrayna’nın bine yakın askerle sınır birliklerinin mevzilerine saldırı düzenlediğini, açılan karşı ateşte yaklaşık 100 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, 215’inin yaralandığını ve 7’si tank olmak üzere 54 zırhlı aracın imha edildiğini aktardı.

SALDIRI 300 ASKER OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın saldırısının ilk olarak 300 askerle yapıldığını duyurmuştu.

Gerasimov ise son bilgilerle birlikte bu sayının bine yakın olduğunu belirtti.


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