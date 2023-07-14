Rusya'da tasarı kabul edildi: Cinsiyet değiştirmek yasaklandı

Rus Parlamentosunda cinsiyet değişikliğini yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:47
Rusya'da tasarı kabul edildi: Cinsiyet değiştirmek yasaklandı
Abone Ol google-news

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Parlamento genel kurulunda oylaması yapılarak kabul edilen tasarıyla ülkede cinsiyet değişikliği yapılması yasaklandı.

Buna göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasa tasarısına göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlatlık edinemeyecekler.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’de cinsiyet değişikliği ameliyatlarının son 10 yılda 50 kat arttığına işaret ederek, “İnanılmaz bir eğilim! Bu, milleti yozlaşmaya götüren yoldur” ifadesini kullandı.

Rusya’nın ise cinsiyet değişikliğini yasakladığını kaydeden Volodin, “Bu karar vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı koruyor” dedi.


Rus Cinsiyet Yasa tasarısı

İlgili Haberler

Pokemon Go'nun yaratıcısı Niantic'de cinsiyet ayrımcılığı skandalı

Pokemon Go'nun yaratıcısı Niantic'de cinsiyet ayrımcılığı skandalı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi yapıldı: Eşitlik kavramını öğretmemiz gerek

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi yapıldı: Eşitlik kavramını öğretmemiz gerek
Yönetimde cinsiyet eşitliği çok uzakta

Yönetimde cinsiyet eşitliği çok uzakta

En Çok Okunan Haberler