Pokemon Go'nun yaratıcısı Niantic'de cinsiyet ayrımcılığı skandalı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 12:13

Güncelleme: 09.07.2023 - 12:15

Pokemon Go'nun yaratıcısı Niantic şirketinin eski çalışanı, şirkete karşı dava açarak cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını ve eşit ücret verilmediğini iddia etti.

Dava dilekçesine göre, çalışan Şubat 2020'de Niantic'e katıldığında yılda 70 bin dolar maaşla işe başladığını ifade etti. Kadın, şirkette çalıştığı dönemde kendisinden daha düşük ve az sorumluluğa sahip olan bir erkek meslektaşının daha yüksek ücret aldığını belirtti.

The Verge'de yer alan habere, Niantic 2022'de erkek çalışana 127 bin dolar öderken kadın çalışana ise 105 bin dolar ödediği iddia edildi.

Çalışan, endişelerini şirketin Çeşitlilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Direktörü'ne ilettiğinde bu kişilerin düşmanca davrandıklarını ve Wolfpack çalışan kaynakları grubundan ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Wolfpack, çalışanlarla yaptığı bir ankette cinsiyetçi bir çalışma kültürü olduğunu tespit etmiştir. Ancak üst yönetim, bu anket sonuçlarını kullanmasını ve çalışanlarla anket yapmasını engellemiştir.

İDDİALARA YANIT GELMEDİ

Niantic tarafından henüz bu iddialara yanıt gelmedi. Daha önce de Riot Games ve Activision Blizzard adlı oyun şirketlerinde kadın çalışanlara cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı yapıldığına dair iddialar gündeme gelmişti.