Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi yapıldı: Eşitlik kavramını öğretmemiz gerek

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi dün Metrohan’da sona erdi. Dişi Business dergisinin öncülüğünde yapılan panel iki gün sürdü.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi yapıldı: Eşitlik kavramını öğretmemiz gerek
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Cumhuriyet konuya ilişkin Dişi Business Dergisi Genel Yayın yönetmeni İsmail Baydar ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık ile konuştu.

(İsmail Baydar)

Panele ilişkin açıklamalarda bulunan İsmail Baydar, “Hedefimiz Türkiye’de bunu bir zirve haline getirmek ve halkın daha iyi anlayabilmesini sağlayabilmek. Kadınla erkeğin eşitliğinin hukuk önünde olması gerektiğini anlatabilmek için biz bunu yapıyoruz. Bunu mümkünse senelere yayarak, daha da büyüterek yapmaya devam edeceğiz. Halkımıza eşitlik kavramını öğretmemiz gerekiyor” dedi.

(Ayşe Kaşıkırık)

Ayşe Kaşıkırık ise “Biz Türkiye genelinde adım adım mahalle mahalle kadınları örgütleyerek aday olmaya tekrardan teşvik edeceğiz. Aslında bu zirveden de biraz onun mesajını verdik” diye konuştu.


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