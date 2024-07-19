Rusya'da terör saldırısı engellendi: Şüpheli IŞİD'e bağlılığını itiraf etti

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:16

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:23

Rusya'da Yessentuki otogarında terör saldırısı planladığı için gözaltına alınan Orta Asya kökenli bir kişi, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından TASS'a sağlanan videoda, IŞİD terör örgütüne bağlılık yemini ettiğini ve emirlerini yerine getirdiğini söyledi. Şüpheli, "IŞİD'e katıldım ve IŞİD'e bağlılık yemini ettim, onun emirleri doğrultusunda bir terör eylemi planladım" dedi.

FSB'nin paylaştığı videoda, şüphelinin otogar binasında belirli yerlerin fotoğraflarını çektiği ve FSB operatörleri tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

TERÖR SALDIRISI ENGELLENDİ

FSB basın ofisi, cuma günü yaptığı açıklamada, güvenlik ajansının Yessentuki otogarında planlanan bir terör saldırısını engellediğini ve bunu planlayan Orta Asya kökenli bir kişiyi yakaladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Rusya'da yasaklı uluslararası bir terör örgütünün üyesi ve Orta Asya kökenli bir kişinin Stavropol Bölgesi'nde planladığı bir terör saldırısı engellendi" denildi.

Basın ofisi, "Terörist, uluslararası terör örgütünün liderine bağlılık yemini etti ve Yessentuki şehrindeki ulaşım altyapı tesislerine yönelik bir saldırı planladı. Kendi yapımı patlayıcı için gereken bileşenleri, kimyasal maddeleri ve vurucu elemanları edindi ve bunları kiraladığı bir garajda sakladı" şeklinde devam etti.

SURİYE'YE GİTMEYİ PLANLIYORDU

Saldırıdan sonra şüphelinin, terör örgütü saflarına katılmak üzere Suriye'ye gitmeyi planladığı belirtildi.

Şüpheli, tespit edilerek yakalandı. FSB operatörleri, şüphelinin hazırladığı saklama yerinden doğaçlama patlayıcı bileşenlerini ele geçirdi ve ikamet ettiği yerde terörle ilgili propaganda malzemeleri buldu.

FSB soruşturmacıları, Rusya Ceza Kanunu'nun 205. maddesi ('Terör Saldırısı') uyarınca bir ceza soruşturması başlattı.