Rusya’da Trump hazırlığı

ABD’nin “Ukrayna’ya füze” kararının savaşın seyrine etkisine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Rusya’da yaşayan siyaset bilimci Ümit Nazmi Hazır, Beyaz Saray yönetiminin uzun süre bu izni, savaşın Batı-Rusya hattına yayılmaması adına beklettiği yorumunu yaptı.

Rusya’da Trump hazırlığı
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Doğa Öztürk
Yayınlanma: 19.11.2024 - 04:00

Hazır, “Trump’ın, Kiev’e desteği kesme olasılığına karşı Biden yönetimi, yeni başkan göreve gelmeden önce olabildiğince Ukrayna’ya yardımı sağlamaya çalışıyor. Biden, gitmeden önce durumu daha karmaşık bir hale sokup Trump yönetimine daha karışık bir sorun bırakmak istiyor olabilir” dedi. 

Ayrıca Trump’ın seçilmesiyle birlikte müzakerelere giden bir süreç yaşandığını kaydeden Hazır, Batı ülkelerinin ise kendilerini yavaş yavaş buna hazırladığını söyledi. 

Hazır, “Uzun menzilli silahların kullanılması sayesinde Ukrayna, müzakerelere gitmeden önce pozisyonunun güçlendirme fırsatı bulabilir. Savaşın gidişatında çok önemli değişiklik yaratmaz” diye konuştu. 

ABD’nin kararına Kremlin tepkisinin beklenilenin altında bir tonda olduğuna işaret eden Hazır, Rusya’nın Trump’ın göreve başlamasını beklediğini ve müzakere manevra alanı sağlamak adına Moskova’nın da dengeli bir söylem içine girdiğini savundu.


Etiketler: #ABD #Trump #Rusya

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