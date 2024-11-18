Rusya'dan Google'a milyonlarca ruble ceza

Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:42

Güncelleme: 18.11.2024 - 16:42

Rusya, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) para cezası verdi. Başkent Moskova'da görülen davada, mahkeme, platformda yasaklı içeriklere erişimin engellenmemesinin, yasalara aykırı olduğuna karar verdi.

Daha önce benzer suçlamalarla Apple, TikTok ve Telegram gibi yabancı platformlara da para cezaları kesilmişti.