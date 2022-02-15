Rusya'da Ukrayna’daki ayrılıkçıların tanınması için Putin’e çağrı hazırlığı
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı gündemine aldı.
Komünist Parti’nin hazırladığı önerge ile Duma’ya taşınan ve Birleşik Rusya Partisi’nin desteklediği karar tasarısı gündeme alındıktan sonra Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesine sevk edildi.
Tasarıya göre, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı milislerin kontrolündeki Donetsk bölgesini ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması için "Rusya Devlet Başkanı Putin’e yapılacak çağrı" önce Rusya Dışişleri Bakanlığı’na gönderilerek istişare edilecek.
Putin’e çağrı yapılan karar tasarısında, söz konusu yönetimlerin tanınmasının haklı ve ahlaki olduğu savunuldu. Bu tanımanın ise, güvenlik garantilerinin sağlanması ve oradaki halkın dış tehlikelerden korunması için zemin oluşturacağı ifade edildi.
Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.
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