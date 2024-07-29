Rusya’da yolcu treni raydan çıktı: 100 yaralı

Rusya’nın Volgograd kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:24
Rusya’da yolcu treni raydan çıktı: 100 yaralı
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Rusya’nın Volgograd kentinde bir yolcu treni raydan çıktı.

Kaza sırasında trende 800 yolcunun bulunduğunu duyuran Rus basını, en az 8 vagonun raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralandığını yazdı.

 

Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk yardım ekibinin olay yerinde olduğu ve 324 kişilik sağlık ekibinin yaralılara müdahale ettiği ifade edildi.


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