Rusya'daki depremin ardından yanardağ patladı, bilanço açıklandı

Yayınlanma: 18.08.2024 - 10:31

Güncelleme: 18.08.2024 - 10:35

Shiveluch Yanardağı, Rusya'nın doğu bölgesi Kamçatka'da yer alan yaklaşık 180 bin nüfuslu bir kıyı kenti olan Petropavlovsk-Kamchatsky'den yaklaşık 450 km uzaklıkta bulunuyor.

TASS'ın yerel saatle Pazar sabahı bildirdiği habere göre, “[Yanardağın püskürttüğü] kül sütunu, deniz seviyesinden 8 kilometre kadar yükseliyor ve yanardağ lav fışkırtmaya devam ediyor..."

TASS'a göre, deprem "büyük bir hasara yol açmadı", ancak binalar ve özellikle sosyal tesisler, potansiyel hasar açısından inceleniyor. Yerel kurumlar tarafından herhangi bir can kaybı ve yaralı rapor edilmezken, çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

ABD İLE RUSYA ARASINDA 'TSUNAMİ' TARTIŞMASI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, deprem yaklaşık 50 km derinlikte gerçekleşti.

TASS'ın haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sarsıntı nedeniyle bir tsunami uyarısında bulunmadı.

Ancak ABD Tsunami Uyarı Sistemi, “Depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgalarının Rusya kıyıları boyunca, depremin merkez üssünden 300 km ileriye taşınmasının mümkün olduğu” uyarısında bulunmuştu.