Rusya’daki Yeltsin Merkezi'nden, Putin'e operasyonları durdurma çağrısı
Rusya'nın ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı Boris Yeltsin adına kurulan Yeltsin Merkezi, Ukrayna'da devam eden savaş haline ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Rusya'nın ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı Boris Yeltsin adına kurulan Yeltsin Merkezi, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik operasyonlarını durdurma çağrısı yaptı.
Yeltsin Başkanlık Merkezi, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya’nın ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı olan Boris Yeltsin adına 2015 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla açılmıştı.
"DÜŞMANLIK DERHAL DURDURULSUN"
Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde bulunan Yeltsin Merkezinden yapılan açıklamada, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra 1991 yılında Rusya ve Ukrayna'nın kendilerine bağımsız bir yol çizdiğini hatırlatarak, "Rusya ve Ukrayna 30 yıl sonra kendilerini cephe hattının karşı taraflarında buldular. Bu hem ülkeler hem de halkları için düşünülemez bir felakettir. Kardeşler arası çatışma hakkında vatandaşlar olarak üzerimize düşen sorumluluğu idrak ediyor ve düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İlgili Haberler
- Medvedev,Yeltsin anıtını açtı
- Yüzlerce tesis... Rusya, Ukrayna'ya verilen tahribatı açıkladı
- Son dakika: Türk Hava Yolları'ndan Rusya kararı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- 12 Dev Adam, Atina'da son topta kaybetti!
- Rusya, Ukrayna'ya verilen tahribatı açıkladı
- Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması
- Putin'i çok sert hedef aldı
- 'Tarihi kulüplerin korkulu rüyası! Galatasaray...'
- Türk Ortodoks Patrikhanesi’nden Ukrayna açıklaması
- İngiliz devi için gündemi sarsacak iddia!
- Silah sesleriyle uyanmak...
- IŞİD'in tahrip ettiği alanda restorasyon sürüyor
- 2 taraftar maç esnasında fenalaştı!