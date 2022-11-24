Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Türkiye-Suriye yakınlaşması Putin için bir öncelik

24 Kasım 2022 Perşembe, 12:22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye ile Suriye'nin olası yakınlaşmasına dair RIA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandr Lavrentyev, Rusya'nın Suriye ve Türkiye'ye farklı düzeylerde müzakerelerin düzenlenmesinde arabuluculuk desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrentyev, "Elbette, çeşitli düzeylerde bu tür müzakerelerin düzenlenmesi için mümkün olan her türlü desteği, arabuluculuk yardımını sağlamaya hazırız. Her iki tarafın da karşılıklı isteği olması halinde Moskova'nın bir platform sağlamaya hazır olacağını düşünüyorum" dedi.

"İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI DÜZENLİ TEMAS YÜRÜTÜYOR"

Rusya'nın, gerilimin tırmanmasına rağmen Türk ve Suriyeli istihbarat şeflerinin temaslarını sürdürmesi gerektiğine inandığını belirten Lavrentyev, Türkiye-Suriye yakınlaşması konusunun Putin tarafından bir öncelik olduğuna dikkat çekti.

Lavrentyev, "İki ülkenin istihbarat başkanları arasındaki toplantılar, oldukça düzenli bir şekilde gerçekleşiyor" diye konuştu.

Türkiye'den, Suriye'ye yönelik bir kara harekâtı yapılmayacağına dair bir güvence almadıklarını aktaran Lavrentyev, "Bununla birlikte, bu operasyonları gerçekleştirmekten kaçınacakları yönünde bir izlenim var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme olasılığı sorusuna, “Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta adımlar atılır” demişti.