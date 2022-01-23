Rusya’dan ABD’ye ‘zehirli kampanya’ suçlaması

23 Ocak 2022 Pazar, 01:14

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray ve Batılı müttefiklerinin, Rusya’nın güvenlik garantilerine yönelik önerilerine odaklanmak yerine “Rusya’yı saldırgan, medeni Avrupa’nın ve uluslararası istikrarın düşmanı” olarak gösteren bir kampanya başlattıkları ifade edildi.

Açıklamada, bu kampanyayla eşzamanlı olarak, Rusya ekonomisine zarar vermeye yönelik yaptırım tehditlerinin yapıldığı da dile getirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında, ABD’nin Rusya’nın tekliflerine önümüzdeki hafta içinde yazılı yanıt vereceğini söylemişti.

Moskova, Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya üye olmasının Rusya’nın güvenliğine büyük tehdit oluşturacağını söyleyerek bu ülkelerin NATO’ya alınmayacağı konusunda ABD ve NATO’dan yazılı güvence talep ediyor. Ukrayna yönetimi ise Rusya’nın bu talebinin kendilerinin bağımsızlığını kısıtlayacak bir girişim olduğunu söylüyor. l KİEV