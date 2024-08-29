Rusya'dan AB'ye tepki: 'Ukrayna'ya aktarılması hırsızlık...'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurduğu Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirin Ukrayna'ya aktarılmasının "yasa dışı" ve "hırsızlık" olduğunu belirterek "Bunun mutlaka hukuki sonuçları olacak" dedi.

AA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 14:55
Rusya'dan AB'ye tepki: 'Ukrayna'ya aktarılması hırsızlık...'
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa'da 24 Ağustos'ta gözaltına alınan, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un mahkemeye çıkarılması konusuna değinen Peskov, "Bunun siyasi zulme dönüşmemesi önemli" ifadesini kullandı.

Peskov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirin 1,4 milyar avrosunun Ukrayna'ya aktarıldığı yönündeki açıklamasını ise "Bu, yasa dışı eylem. Bunun mutlaka hukuki sonuçları olacak. Bu, yasa dışı kamulaştırmadan başka bir şey değil. Bunun Rusçası hırsızlık" şeklinde değerlendirdi.


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