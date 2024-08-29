CIA'den çarpıcı iddia: 'Rusya, ele geçirilen bölgeleri geri almakta zorlanacak'

Yayınlanma: 29.08.2024 - 08:13

Güncelleme: 29.08.2024 - 08:13

Rusya, Ukrayna tarafından ele geçirilen Kursk bölgesini geri almak için karşı saldırı hazırlığında. Reuters'a konuşan CIA Başkan Yardımcısı David Cohen, Rus güçlerinin bu süreçte ciddi zorluklarla karşılaşacağını belirtti.

Cohen, ulusal güvenlik sektörüne yönelik bir konferansta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gerçekleştirdiği ve Rusya’nın batı sınırını aşarak Kursk bölgesine sürpriz bir şekilde ilerlediği taarruzun, 777 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını ve bunun öneminin henüz tam olarak anlaşılmadığını ifade etti. Cohen, Ukrayna’nın bu bölgeyi ele geçirmeyi hedeflemediğini söylese de, Ukrayna birliklerinin savunma hatları kurduğunu ve bu bölgeyi bir süre ellerinde tutma niyetinde olduklarını dile getirdi.

PUTİN'İN KARŞI SALDIRISI

Cohen, "Putin’in bu bölgeyi geri almak için bir karşı saldırı başlatacağından emin olabiliriz" diyerek, bu mücadelenin Ruslar için zorlu geçeceğini öngördü.

Putin’in sadece cephe hattını geri kazanma mücadelesiyle değil, aynı zamanda Rus topraklarının bir kısmının kaybedilmesinin toplumsal etkileriyle de yüzleşmesi gerekeceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile olan savaşın nihayetinde diyalogla sonlanacağını, ancak Kiev’in güçlü bir pozisyonda olması gerektiğini ve bu amaçla ABD Başkanı Joe Biden’a bir plan sunacağını açıklamıştı.

Putin ise, herhangi bir anlaşmanın Ukrayna’nın "sahadaki gerçeklikleri" kabul etmesiyle başlaması gerektiğini belirterek, Rusya’nın dört Ukrayna bölgesi ve Kırım üzerindeki kontrolünü korumayı hedeflediğini ifade etmişti.

Ukrayna, Kursk bölgesinde 1.200 kilometrekarelik bir alanı kontrol ettiğini iddia ederken, Rus kuvvetlerinin Donetsk’te ilerlemeye devam ettiği bildiriliyor.