Esad, deprem sonrası kabineyi 'acil' koduyla topladı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:50

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:50

Suriye Sağlık Bakanlığı, ülkede tüm şiddetiyle hissedilen depremde 237 kişinin öldüğünü ve 639 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı kayıpların çoğunun Lazkiye, Halep, Hama ve Tartus vilayetlerinde yaşandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ahmet Damiriah daha önce SANA'ya yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Halep, Hama ve Lazkiye vilayetlerinde ilk belirlemelere göre 111 ölü ve yaklaşık 516 yaralı rapor edildiğini söylemişti.

Dr. Damiriah, Suriye'nin tüm illerinde hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının hazır hale getirildiğini ve müdahale ekiplerinin, yaralıları hastanelere kabul etmek üzere alarma geçirildiğini söyledi.

"HASTALAR KORİDORLARI DOLDURUYOR..."

Suriye Amerikan Tıp Derneği'ne (SAMS) göre, "Suriye hastaneleri doldu ve hastalar koridorları dolduruyor".

7,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların yol açtığı hasar sonrası yaşanan yaralanmalar nedeniyle bazı hastaneler boşaltıldı.

İdlib Kadın Doğum Hastanesi tüm yeni doğanları yakındaki bir tesise nakletmek zorunda kaldı.

SAMS tarafından yayınlanan bir bildiride, "Hastanelerimiz koridorları dolduran hastalarla dolup taşıyor. Acilen travma malzemelerine ve hayatları kurtarmak için kapsamlı bir acil durum müdahalesine ihtiyaç var."

Al Dana Hastanesi, depremden ağır hasar gördükten sonra hastaları tahliye etmek zorunda kaldı.

ORDU TEYAKKUZA GEÇTİ

Suriye Savunma Bakanlığı, depremin ardından ordunun da arama-kurtarma, yardım ve destek çalışmalarına müdahil olacağını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı telegram kanalından yaptığı açıklamada, ordunun ülkedeki depremin ardından mağdurlara yardım etmek üzere seferber edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye Savunma Bakanlığı, depremzedelere acil yardım sağlamak, enkaz altında kalan insanları aramak, mağdurlara yardım etmek ve yıkımın ardından yaşananlarla başa çıkmak için tüm illerdeki birimlerini harekete geçirecektir" ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Türkiye ve Suriye'nin birçok noktasında geniş yıkıma neden oldu. Deprem Lübnan'ın başkenti Beyrut, Irak ve İsrail'de de hissedildi.