Rusya’dan Avrupalı medya kuruluşlarına yaptırım

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:08

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:08

Rusya, Avrupa Birliği Konseyi’nin 17 Mayıs’ta aldığı bazı Rus medya şirketlerine “her türlü yayın faaliyetlerinin” yasaklanması kararına misilleme ile karşılık verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB Komisyonunun 17 Mayıs’ta aldığı kararın bugün yürürlüğe girdiği hatırlatılarak bu karara karşın Avrupa merkezli 81 medya kuruluşuna yayın yasağı kararı alındığı açıklandı.

Açıklamada, “Özel bir askeri operasyonun ilerleyişi hakkında sistematik olarak yanlış bilgi yayan Avrupa Birliği üye ülkelerinin ve tüm AB medya operatörlerinin bir dizi medya kuruluşunun yayın kaynaklarına Rusya Federasyonu topraklarından erişime karşı kısıtlamalar getiriliyor” ifadeleri kullanıldı.

Rusya tarafının yerel gazetecilere yönelik siyasi amaçlı tacizler ve AB’deki Rus medyasına yönelik temelsiz yasakların göz ardı edilmeyeceği konusunda defalarca ve çeşitli seviyelerde uyarılarda bulunduğu aktarılan açıklamada, “Buna rağmen, Brüksel ve AB üye ülkelerin başkentleri gerilimi tırmandırma yolunu seçerek Moskova’yı bir diğer gayrimeşru yasakla orantılı bir şekilde karşı tedbir almaya zorluyor. Olayların bu şekilde gelişmesinin sorumluluğu yalnızca Avrupa Birliği ve bu kararı destekleyen birlik ülkelerine aittir. Rus medyasına yönelik kısıtlamalar kaldırılırsa Rusya tarafı da kararını gözden geçirecektir” ifadelerine yer verildi.

Rusya tarafının kararıyla yasak getirilen medya kuruluşları arasında Alman Der Spiegel, İrlanda’nın ulusal yayıncı kuruluşu RTE, İspanya’nın günlük gazetesi El Mundo, İspanyol haber ajansı EFE, Fransız gazetesi Le Monde, Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) bulunuyor.

Rusya’nın aldığı yayın yasağı kararından Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Danimarka, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Fransa, Çekya, İsveç, Estonya ve Avrupa Birliği merkezli medya kuruluşları etkilenecek.