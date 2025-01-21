Rusya’dan Avusturya merkezli bankaya tazminat cezası

Rusya’da bir mahkeme, Avusturya merkezli Raiffeisenbank’a 2 milyar 44 milyon avro tazminat cezası verdi.

Rusya’dan Avusturya merkezli bankaya tazminat cezası
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AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:29

Rusya’nın Kaliningrad şehrindeki bir mahkemede görülen davada, Rasperia adlı şirketin Raiffeisenbank aleyhine açtığı dava görüldü.

Raiffeisenbank’ın, Rasperia şirketini maddi zarara uğrattığı hükmüne varan mahkeme, Avusturyalı bankaya 2 milyar 44 milyon avro tazminat cezası verdi.

Rasperia, Raiffeisenbank’ı Strabag adlı şirketteki payına el koymakla suçluyordu.

Raiffeisenbank, yaptığı açıklamada, faaliyetlerini normal şekilde sürdüreceğini ve mahkeme kararına itiraz edeceğini bildirdi.


Etiketler: #Rusya #Avusturya

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