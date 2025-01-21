Rusya’dan Avusturya merkezli bankaya tazminat cezası
Rusya’da bir mahkeme, Avusturya merkezli Raiffeisenbank’a 2 milyar 44 milyon avro tazminat cezası verdi.
Rusya’nın Kaliningrad şehrindeki bir mahkemede görülen davada, Rasperia adlı şirketin Raiffeisenbank aleyhine açtığı dava görüldü.
Raiffeisenbank’ın, Rasperia şirketini maddi zarara uğrattığı hükmüne varan mahkeme, Avusturyalı bankaya 2 milyar 44 milyon avro tazminat cezası verdi.
Rasperia, Raiffeisenbank’ı Strabag adlı şirketteki payına el koymakla suçluyordu.
Raiffeisenbank, yaptığı açıklamada, faaliyetlerini normal şekilde sürdüreceğini ve mahkeme kararına itiraz edeceğini bildirdi.
Etiketler: #Rusya #Avusturya
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