Trump'tan Putin'e suçlama: Rusya'yı mahvediyor
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yakın zamanda" görüşeceklerini bildirdi.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde, basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini kaydeden Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini ise bilmediğini ifade etti.
Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme arzusunu dile getirerek bu konuda bir anlaşma yapılmasının gerekliliğini vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin anlaşma konusunda istekli olduğunu belirten Trump, "(Putin) Bence anlaşma yapmayarak Rusya'yı mahvediyor. Bence Rusya'nın başı büyük belaya girecek. Ekonomilerine ve enflasyona bir bakın. Umarım bir anlaşma yapmak ister" diye konuştu.
Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a ilişkin de konuşan Trump, "Grönland harika bir yer. Uluslararası güvenlik için ona ihtiyacımız var" dedi.
Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.
Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimin tepkisini çekmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!
- Ümit Özdağ gözaltına alındı!
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- Kayak merkezinde yangın faciası
- ‘Tarikatçı generallerle görev yapmam’ demiş
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!
- Aynı şekilde paylaşım yapanlara da soruşturma
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler
- Yargıdaki AKP gerçeğini açıkladı