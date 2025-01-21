Trump'tan Putin'e suçlama: Rusya'yı mahvediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yakın zamanda" görüşeceklerini bildirdi.

Trump'tan Putin'e suçlama: Rusya'yı mahvediyor
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:31

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde, basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini kaydeden Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini ise bilmediğini ifade etti.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme arzusunu dile getirerek bu konuda bir anlaşma yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin anlaşma konusunda istekli olduğunu belirten Trump, "(Putin) Bence anlaşma yapmayarak Rusya'yı mahvediyor. Bence Rusya'nın başı büyük belaya girecek. Ekonomilerine ve enflasyona bir bakın. Umarım bir anlaşma yapmak ister" diye konuştu.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a ilişkin de konuşan Trump, "Grönland harika bir yer. Uluslararası güvenlik için ona ihtiyacımız var" dedi.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimin tepkisini çekmişti.


Etiketler: #Trump #Putin

İlgili Haberler

Trump'tan, Kanada ve Meksika açıklaması: Tarih verdi

Trump'tan, Kanada ve Meksika açıklaması: Tarih verdi
HTŞ lideri Colani Trump'ı tebrik etti

HTŞ lideri Colani Trump'ı tebrik etti
Trump'tan göreve gelir gelmez ilk vaat

Trump'tan göreve gelir gelmez ilk vaat
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler