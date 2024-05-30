ABD'den Ukrayna açıklaması: Kendi karar vermeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev yönetiminin Ukrayna toprakları dışında saldırı yapmasını teşvik etmediklerini ve buna izin vermediklerini belirterek, "Ukrayna, kendisini en iyi şekilde nasıl savunacağı konusunda kendi karar vermeli" dedi.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 08:33
ABD'den Ukrayna açıklaması: Kendi karar vermeli
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Moldova Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Maya Sandu, başkent Kişinev'de Blinken'ı kabul etti.

Sandu ile Blinken, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sandu, ABD’nin, güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda Moldova'ya destek verdiğini ve bu sebeple ABD yönetimine minettar olduklarını söyledi.

Ukrayna'daki savaşın, Moldova’nın ekonomisini olumsuz etkilediğini belirten Sandu, Rus enerji kaynaklarına bağlı olduklarını, ancak başta ABD olmak üzere başka ülkelerden doğalgaz satın aldıklarını kaydetti.

Sandu, Moldova'yı Avrupa şebekesine bağlayacak elektrik hatları inşa ettiklerini hatırlatarak, "Bunlardan biri de ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilecek. Hedefimiz, bu alandaki zayıf noktaların üstesinden gelmek, uygun fiyata istikrarlı ve sürdürülebilir elektrik kaynaklarına sahip olmaktır" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Moldova’ya enerji sektöründeki reformlar ve dezenformasyonla mücadele için 50 milyon dolar sağlamayı planladıklarını dile getirerek, "Bu yardım, Moldova’nın, cumhurbaşkanlığı seçimine Rus müdahalesine direnme kapasitesini güçlendirecek ve Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyon yolunda ilerlemesine olanak sağlayacak" dedi.

Blinken, Moldova’daki demokrasiyi baltaladıkları gerekçesiyle bazı şahıslara yönelik yaptırım uyguladıklarını ve bunu gerektiğinde yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Ukrayna'daki duruma değinen Blinken, Ukrayna’ya silah sevkiyatları yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu, cephedeki durumu stabilize ediyor. Harkiv yönünde istikrarın sağlandığını düşünüyorum" diye konuştu.

Blinken, Ukrayna'nın tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma ihtimalini hatırlatarak, "Kiev’in Ukrayna toprakları dışında saldırı yapmasını teşvik etmedik ve buna izin vermedik. Ukrayna, kendisini en iyi şekilde nasıl savunacağı konusunda kendi karar vermeli. İki yıldan fazla sürede Ukrayna'ya sağladığımız desteğin bir diğer özelliği de savaş alanındaki değişen koşullara uyum sağlanması. Batı ülkeleri, Ukrayna’nın zafer elde etmesi için uğraşıyor. Bunu Ukrayna’ya desteğimizle kanıtladık" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’ndeki duruma da değinen Blinken, İsrail’in, Hamas'a karşı mücadelede elde edilen zaferlerin sivil kayıplarını haklı çıkarıp çıkarmadığını düşünmesi ve Gazze’de savaş sonrası için planın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in, ABD tarafından tedarik edilen silahları Refah kentinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa yönelik saldırıda kullanıp kullanmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Blinken, "Hangi silahın ne şekilde kullanıldığı konusunda bir şey söyleyemiyorum. Tüm bunların hızlı şekilde yapılması gereken kapsamlı soruşturmanın sonuçlarında yer alması gerekiyor. Bu soruşturmanın tamamlanmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


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