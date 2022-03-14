Rusya'dan 'Çin' iddiasına yalanlama

14 Mart 2022 Pazartesi, 15:00

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusunda Çin'den askeri destek istemediğini söyledi.

Peskov Rusya'nın Ukrayna'daki tüm hedeflerini zamanında yerine getirmek için yeterli askeri güce sahip olduğunu dile getirdi.

ABD'li bazı yetkililer Rusya'nın Çin'den askeri ekipman talep ettiğini belirtmişti.

ÇİN DE YALANLAMIŞTI

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'ya dönük başlattığı askeri saldırının ardından Pekin'den askeri ekipman talep ettiği yönündeki iddiaları "ABD'nin dezenformasyonu" olarak nitelendirmişti.

Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu da dün Reuters'a verdiği demeçte söz konusu iddiaları "hiç duymadığını" söylemişti.





