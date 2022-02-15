Rusya'dan Doğu Akdeniz'de donanma tatbikatı
Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'in doğusunda Suriye'deki bombardıman uçaklarının da yer alacağı bir donanma tatbikatı gerçekleştireceğini açıkladı.
Rusya merkezli RIA ve TASS haber ajansları, Rusya'nın Akdeniz'de donanma tatbikatı yapmayı planladığını ve Suriye'deki Rusya üssüne bombardıman uçakları ile hipersonik füze donanımlı jetler yerleştirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatlara birkaç Rus filosunun katılacağı ve Akdeniz'in doğu kesiminde yer alacağı belirtildi.
RIA'ya göre ise, Rus MIG-31K jetleri ve TU-22M3 bombardıma jetleri donanma tatbikatının parçası olarak Suriye'ye ulaştı.
Rusya ayrıca bugün, Barents Denizi'nde benzer bir tatbikat planını açıklamıştı.
İlgili Haberler
- "İsrail ile Rusya tatbikat yapacak"
- Rusya'da Ukrayna’daki ayrılıkçıların tanınması için Putin’e çağrı hazırlığı
- BM'den Ukrayna-Rusya krizine ilişkin çağrı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
En Çok Okunan Haberler
- Intel'den 'çip krizi'ne karşı İsrail atağı
- John McAfee'nin ölüm nedeni açıklandı
- Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme
- Markalı konut fiyatları arttı
- Konyasporlu hoca kuraldan yakındı
- Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- MEB'den 'devamsızlık' için yeni karar
- Buca Metrosu’nun temel atma töreni de tarihe geçti
- Nurseli İdiz ve Özgür Aras davasında karar
- Trump'tan sağcı Fransa Cumhurbaşkanı adayına tavsiyeler