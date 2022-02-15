Rusya'dan Doğu Akdeniz'de donanma tatbikatı

15 Şubat 2022 Salı, 15:51

Rusya merkezli RIA ve TASS haber ajansları, Rusya'nın Akdeniz'de donanma tatbikatı yapmayı planladığını ve Suriye'deki Rusya üssüne bombardıman uçakları ile hipersonik füze donanımlı jetler yerleştirdiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatlara birkaç Rus filosunun katılacağı ve Akdeniz'in doğu kesiminde yer alacağı belirtildi.

RIA'ya göre ise, Rus MIG-31K jetleri ve TU-22M3 bombardıma jetleri donanma tatbikatının parçası olarak Suriye'ye ulaştı.

Rusya ayrıca bugün, Barents Denizi'nde benzer bir tatbikat planını açıklamıştı.