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Rusya'dan 'dost' ülkelere kolaylık: Türkiye de listede

Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya'nın aralarında Türkiye, Çin ve Hindistan'ın da olduğu 25 'dost' ülkenin şirket ve vatandaşlarına yatırım için basitleştirilmiş bir prosedür oluşturacaklarını söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.10.2023 - 14:06
Rusya'dan 'dost' ülkelere kolaylık: Türkiye de listede
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkede yatırım yapabilmeleri için 25 'dost' ülkenin vatandaşları ve şirketlerine kolaylaştırılmış bir prosedür hazırlayacaklarını duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Başbakan Mişustin, 25 ülkeden kişi ve firmaların basitleştirilmiş bir prosedürle Rusya'da banka hesabı açabileceğini ve para yatırabileceğini söyledi. Mişustin, "Yabancı işletmeler ve işletmeciler için kolay şartlar yaratmak, devlet başkanımızın koyduğu ulusal hedeflerin yerine getirilmesinin bir parçası olarak hükümetin mali egemenlik sağlama çabalarının önemli bir parçasını teşkil ediyor" dedi. 

Rusya Başbakanı, bu prosedürden aralarında Çin, Hindistan, Brezilya, Suudi Arabistan, Türkiye, Kazakistan ve Belarus'un da olduğu 25 'dost' ülkenin vatandaş ve şirketlerinin yararlanabileceğini bildirdi. 

Rusya, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşı sonrasında kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri "dost olmayan ülkeler" olarak olarak tanımlamıştı.


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