İsrail-Rusya arasında diplomatik kriz: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:45

Güncelleme: 30.10.2023 - 10:46

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın İsrail Büyükelçisi Viktorov, Hamas heyetinin Moskova ziyaretiyle ilgili protesto edilmek üzere İsrail Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, açıklamada, “Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, Hamas heyetinin Moskova ziyaretini protesto etmek üzere bu sabah Kudüs'teki İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın Avrasya İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Büyükelçi Simona Halperin, Büyükelçiye İsrail'in, Hamas terör örgütünün Moskova tarafından açık ve net bir şekilde kınanmamasını, ayrıca Rusya’nın uluslararası örgütlerdeki eylemlerini tüm ciddiyeti ile değerlendirdiğini açıkladı” ifadelerine yer verildi.

İsrail Dışişleri ayrıca ‘7 Ekim'deki kanlı terör saldırısının, rehinelerin alıkonulmasının ve bin 400'den fazla İsraillinin öldürülmesinin doğrudan sorumlusu olan Hamas liderlerinin ağırlanmasının, İsraillilere karşı terörün meşrulaştırıldığı izlenimini yarattığını’ ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk’un liderliğindeki heyet, 26 Ekim’de Moskova’yı ziyaret etmiş ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililerle temaslarda bulunmuştu.