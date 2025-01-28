Rusya'dan Esad sonrası Suriye'ye ilk ziyaret

Yayınlanma: 28.01.2025 - 14:44

Güncelleme: 28.01.2025 - 14:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyeti, Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bogdanov, ziyaretin Rusya ile Suriye arasındaki tarihi ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde güçlendirilmesi bağlamında gerçekleştiğini söyledi.

Bogdanov ayrıca, Rusya'nın Suriye'nin birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü ile ülkede uzlaşma ve toplumsal barışın sağlanması konusunda istekli olduğuna dikkat çekti.

Bunun, devrik lider Beşar Esad'ın Suriye'yi terk ettiği Aralık 2024'ten bu yana Rus yetkililer tarafından Şam'a yapılan ilk ziyaret olarak biliniyor.

Rus basını RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, Rus yetkililerin, Suriye'deki askeri üslerin ve diplomatik kuruluşların güvenliğini garanti eden Şam yönetiminin temsilcileriyle temas halinde olduğunu söyledi.