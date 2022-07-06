Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya uyarı: Herhangi bir tehdide karşı misilleme olacak

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:02

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Aleksey Zaitsev, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aleksey Zaitsev, ülkesinin, NATO üyesi olma yolunda ilerleyen İsveç ve Finlandiya'dan gelebilecek herhangi bir tehdide misilleme tehdidinde bulundu.

Zaitsev, "NATO'ya katılmaya hazırlanırken Helsinki ve Stockholm bunun ne gibi sonuçlara yol açabileceğini anlamalı. Rusya, İskandinav ülkelerinin kendisine tehdit oluşturmak için alabileceği her türlü önleme kaçınılmaz olarak yanıt verecektir" dedi.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMI GERİLİMİ TIRMANDIRACAK

Aleksey Zaitsev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının "Avrupa'daki siyasi ve askeri gerilimlerin tırmanmasına bir adım daha yakın" olacağı ve "Baltık ve Kuzey Kutbu bölgeleri için işleri ağırlaştıracağı" konusunda uyardı.

Zaitsev, "Onlar (Finlandiya ve İsveç) için Brüksel'den veya daha doğrusu Washington'dan gelen direktifleri takip etmek zorunlu olacak" diye konuştu.

Zaitsev ayrıca, İskandinav bölgesinde barışçıl iş birliği için potansiyelin "oldukça düşük" olduğunu sözlerine ekledi.