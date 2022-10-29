Rusya'dan Kırım saldırısının arkasında 'İngiliz uzmanlar var' iddiası
Rusya, ilhak ettiği Kırım'daki insansız hava aracı saldırısına İngiliz "uzmanların" yardım ettiğini öne sürdü.
Rusya, Ukrayna'yı Kırım'ın Sivastopol kentindeki filoya İHA saldırısı düzenlemekle suçladı.
AFP'nin haberine göre, Rusya, bir geminin hasar gördüğü saldırıda, İngiltere'nin de parmağı olduğunu iddia etti.
Rus ordusu, "İngiliz uzmanlar, Kiev'in saldırıyı gerçekleştirmesi için yardımcı oldu" iddiasında bulundu.
Rus ordusu, limana düzenlediği bir saldırıda dokuz hava ve yedi deniz insansız hava aracını "imha ettiğini" söyledi.
Rusya ayrıca, hedef alınan gemilerin, tahıl koridoru anlaşmasına dahil oldukları belirtti.
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