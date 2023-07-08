Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye anlaşmaları ihlal etti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Türkiye'de bulunan 5 Ukraynalı askerin ülkelerine döndüğünü açıklamasının ardından, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Türkiye, Azov komutanlarını Ukrayna'ya teslim ederek anlaşmaları ihlal etti" ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'deki ziyaretlerinin ardından bugün Ukrayna'ya döndü.
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir Türkiye'de bulunan, Azov Taburu'na mensup 5 askerin de Ukrayna'ya döndüğünü açıkladı.
Ukraynalı 5 asker, güvenlik amacıyla Türkiye'de bulunuyordu.
Zelenski paylaşımında, "Türkiye'den evimize dönüyor ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukrayna'lı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda yakınlarıyla birlikte olacaklar.ö İfadelerine yer verdi.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azov Taburu komutanlarının Ukrayna’ya dönmesinden Türkiye’yi sorumlu tutarak “Türkiye, anlaşmaları ihlal etti” ifadesini kullandı.
Reuters’ın RIA haber ajansından aktardığı bilgilere göre Peskov, esir takası şartlarına göre komutanların savaşın sonuna kadar Türkiye’de kalacağını söyledi. Peskov ayrıca, Türkiye’nin komutanların serbest bırakılacağını Rusya’ya bildirmediğini ifade etti.
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