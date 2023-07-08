Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye anlaşmaları ihlal etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Türkiye'de bulunan 5 Ukraynalı askerin ülkelerine döndüğünü açıklamasının ardından, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Türkiye, Azov komutanlarını Ukrayna'ya teslim ederek anlaşmaları ihlal etti" ifadesini kullandı.

DHA/Reuters
Yayınlanma: 08.07.2023 - 22:38
Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye anlaşmaları ihlal etti
Abone Ol google-news

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'deki ziyaretlerinin ardından bugün Ukrayna'ya döndü.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir Türkiye'de bulunan, Azov Taburu'na mensup 5 askerin de Ukrayna'ya döndüğünü açıkladı.

Ukraynalı 5 asker, güvenlik amacıyla Türkiye'de bulunuyordu.

Zelenski paylaşımında, "Türkiye'den evimize dönüyor ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukrayna'lı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda yakınlarıyla birlikte olacaklar.ö İfadelerine yer verdi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azov Taburu komutanlarının Ukrayna’ya dönmesinden Türkiye’yi sorumlu tutarak “Türkiye, anlaşmaları ihlal etti” ifadesini kullandı.

Reuters’ın RIA haber ajansından aktardığı bilgilere göre Peskov, esir takası şartlarına göre komutanların savaşın sonuna kadar Türkiye’de kalacağını söyledi. Peskov ayrıca, Türkiye’nin komutanların serbest bırakılacağını Rusya’ya bildirmediğini ifade etti.



kremlin Volodimir Zelenski Dmitriy Peskov peskov

İlgili Haberler

Erdoğan-Zelenski görüşmesi, Rusya'da geniş yankı uyandırdı

Erdoğan-Zelenski görüşmesi, Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti
Dünya'nın gözü İstanbul'da: Zelenski-Erdoğan görüşmesinde neler konuşuldu?

Dünya'nın gözü İstanbul'da: Zelenski-Erdoğan görüşmesinde neler konuşuldu?

En Çok Okunan Haberler