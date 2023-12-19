Rusya'dan çarpıcı Ukrayna iddiası: 400 bin askerini kaybetti

Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:29

Güncelleme: 19.12.2023 - 15:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığını yaptığı Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu genişletilmiş askeri toplantısında söz alan Şoygu, Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili son durumu değerlendirerek başladığı konuşmasında, Rus birliklerinin “özel operasyonla” birlikte, daha önce Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin bulunduğu topraklardan beş kat daha büyük bir bölgeyi kurtardığını vurguladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ilan ettiği karşı saldırının 4 Haziran'da başladığını hatırlatarak, “Ukrayna ordusu, karşı saldırı sırasında 159 bin asker, 121 uçak, 37'si Alman Leopard olmak üzere 766 tank kaybetti” dedi.

“ABRAMS TANKLARI HALA SAHADA YOK”

Ukrayna ordusunun başlattığı 4 Haziran'daki karşı saldırının yabancı devletlerin desteği ile hazırlanan geniş çaplı bir eylem olduğuna vurgu yapan Şoygu, karşı saldırının sonuçlarıyla ilgili, “Düşman, birliklerimizin taktik savunma bölgesini aşmadan durduruldu ve çok büyük kayıplara uğradı. Karşı saldırıdan itibaren 159 bin Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. 121 uçak, 23 helikopter, 37 Alman Leopard dahil 766 tank, 50'si Bradley olmak üzere çeşitli sınıflardan 2 bin 348 zırhlı araç imha edildi. Sanırım bu yüzden birkaç ay önce Ukrayna’ya tedarik edilen ABD yapımı Abrams’ları sahada göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşgal boyunca 5 bin 800 yabancı paralı askerin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Şoygu, Ukrayna’daki savaşın başlangıcından bugüne kadar geçen süre içerisinde Ukrayna ordusunun toplam kaybının 400 bin kişiye yaklaştığına da vurgu yaparken, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kayıpları ölü ve yaralı olmak üzere 383 bin kişi. Aynı zamanda 14 bin tankla birlikte farklı tipte zırhlı piyade savaş aracı ve personel taşıyıcı, 553 savaş uçağı, 259 helikopter, 8 bin 500 roket ve topçu sistemi imha edildi” ifadelerine yer verdi.

Rus birliklerine 2023 yılında yaklaşık 490 bin sözleşmeli askeri personel ve gönüllünün alındığına da değinen Şoygu, 4 binden fazla öğrencinin kendi inisiyatifleri ile muharebe görevleri yürütmeye gittiğini, yabancı gönüllü sayısının yedi kat arttığını söyledi.

“Her gün bir buçuk binden fazla kişi gönüllülük esasında askerlik hizmetine başvuruyor” diyen Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna ordusunda ise tam tersi durumun yaşandığını, yabancı paralı asker sayısının giderek azaldığını kaydetti.

NATO’nun çatışmalardaki rolüne de değinen Rusya Savunma Bakanı, ittifaka bağlı askeri personelin Ukrayna hava savunma sistemlerini, operasyonel-taktik füzelerini ve çoklu fırlatma roket sistemlerini doğrudan kontrol ettiğini vurgularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“NATO askeri personeli hava savunma sistemlerini, operasyonel-taktik füzeleri ve çoklu fırlatma roket sistemlerini doğrudan kontrol ediyor. Bu araçlarla saldırı hazırlanırken, telsiz dinlemelerinde Amerikan İngilizcesi, Polonya dili ve İngilizce konuşmalar kaydediyoruz. NATO görevlileri askeri operasyonları hazırlıyor, Ukrayna Silahlı Kuvvetler personelini hem eğitiyor hem de yönlendiriyor.”

MAYINLARIN BULUNDUĞU HAT 7 BİN KM

Şoygu, Rus ordusunun tüm muharebe temas hattı boyunca 7 bin kilometrelik mayın tarlası oluşturduğunu, derinliğinin ise 600 metreye kadar ulaştığını belirtirken, büyük tecrübe kazanılan muharebelerde, Rus askeri teçhizatının NATO modellerine göre üstünlüğünün kanıtlandığının altını çizdi.

Şoygu, konuşmasının devamında, “Modern Rus askeri teçhizatı, özel askeri operasyon koşulları altında zorlu bir testten geçti ve NATO ülkelerindeki benzer modellere göre üstünlüğünü gösterdi” ifadelerine yer verirken, yaptırımlara rağmen Rusya'nın NATO ülkelerinden daha fazla yüksek teknolojili silah ürettiğini de sözlerine ekledi.