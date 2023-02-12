Rusya’dan müzakere açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, tüm çatışmaların müzakere ile sonuçlandığını belirterek, Rusya’nın ‘önkoşulsuz’ müzakereye hazır olduğunu dile getirdi.

DHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:50
Rusya’dan müzakere açıklaması
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Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Zvezda kanalına açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, “Zaten müzakereler yapıldı. Minsk'i hatırlayın, İstanbul'u hatırlayın. Ukrayna tarafından kesintiye uğratıldılar ama kararlar Kiev'de alınmıyor. Herhangi bir çatışma müzakerelerde sona eriyor ve Rusya, böyle bir an geldiğinde hazır olacağını defalarca ifade etti. Ancak sadece önkoşulsuz, var olan gerçeklere dayanan, kamuoyuna açıkladığımız hedefleri dikkate alan müzakerelere” dedi.


Rusya Ukrayna müzakere

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