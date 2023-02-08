Rusya'ya ait içinde yardım ekibi bulunan uçak, Türkiye'ye ulaştı

Rus kurtarma ekipleri ve sağlık görevlilerini taşıyan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçağının Türkiye'ye ulaştığı bildirildi. Uçaktaki kurtarma ekipleri ve doktorların, Kahramanmaraş'a gideceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 20:45
Rusya'ya ait içinde yardım ekibi bulunan uçak, Türkiye'ye ulaştı
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Kurtarma görevlileri ve doktorları taşıyan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir IL-76 uçağı, deprem bölgesinde görev yapan Rus ekibini takviye etmek üzere Türkiye'ye geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Acil Durumlar Bakanlığı'na ait özel bir uçak, ilave bir grup kurtarma görevlisi ve sağlık görevlisiyle birlikte Türkiye'ye iniş yaptı" denildi.

IL-76 Adana'ya indiği, kurtarma ekipleri ve doktorların 100'den fazla Rus EMERCOM personelinin halihazırda çalıştığı Kahramanmaraş'a gidececeği belirtildi. 

Türkiye'deki EMERCOM personelinin toplam sayısının 150'den fazla olacağı bildirildi.


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