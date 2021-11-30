Rusya'dan NATO'ya suçlama: Tüm gerekli adımları atacağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Rusya sınırının yakında düzenlenen askeri tatbikatlara dair endişesini dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise NATO'yu Rusya sınırına önemli ölçüde askeri teçhizat konuşlandırmakla suçladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'da askeri altyapı kurmasının kırmızı çizgileri olduğunu ve bunun gerçekleşmemesini umduğunu belirterek, Rusya sınırının yakında düzenlenen askeri tatbikatlara dair endişesini dile getirdi.
Putin, Moskova'da bir yatırım forumunda yaptığı açıklamada Rusya'nın aynı zamanda yakında askeri bünyesine katacağı hipersonik füze geliştirdiğini ifade etti.
NATO, Rusya'nın sınıra asker yığmasındaki niyeti anlamak için bugün toplanırken ABD ve İngiltere Rusya'yı Ukrayna'ya karşı herhangi bir yeni saldırıda bulunmaması konusunda uyardı.
LAVROV'DAN NATO'YA SUÇLAMA
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov NATO'yu Rusya sınırına önemli ölçüde askeri teçhizat konuşlandırmakla suçladı. Lavrov Rusya'nın Batılı ülkelerden ve Ukrayna'dan gelen güvenlik tehditlerine yanıt verebileceğini söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda ABD, NATO ve Ukraynalı yetkililer Rus birliklerin Ukrayna sınırına yakın bölgelerde olağandışı bir hareketlilik sergilediğini ve Moskova'nın bir saldırı hazırlığı içerisinde olabileceğini dile getirilmişti. Moskova bu iddiaları reddetmişti.
Lavrov Ukrayna'nın Rus ayrılıkçıların kontrolünde olan ülkenin doğusundaki askeri manevralarının ve insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği operasyonların, Rusya'nın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu ve gerekmesi durumunda yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi.
"ASKERİ BİR OPERASYON İHTİMALİNİ GÖZARDI EDEMEYİZ"
Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Lavrov "Kiev'in askeri bir operasyon başlatacağı ihtimalini gözardı edemeyiz " dedi.
Lavrov "Başkan Putin bir gerilim yaratılmaması çağrısında bulundu ancak Batının Ukrayna'yı durdurma konusunda başarısız olması ya da onları böyle bir saldırıya teşvik etmesi durumunda doğal olarak güvenliğimizi sağlayacak tüm gerekli adımları atacağız" dedi.
Askeri birliklerin hareketliliği ile ilgili endişelere cevap olarak Rusya, birliklerini ülke sınırları içerisinde istediği şekilde hareket ettirmekte özgür olduğunu ve bu tarz hareketliliklerin başka ülkeleri alarma geçirmemesi gerektiğini söylemişti.
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