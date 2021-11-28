Rusya’dan Omicron varyantı açıklaması

28 Kasım 2021 Pazar, 15:00

Rus Senatör Vladimir Kruglıy, “Omicron varyantı artık Rusya’da da büyük ihtimalle mevcut. Bunun kaynağı da Mısır’a giden insanlarımız” dedi.

Kruglıy, yeni varyant inceleninceye kadar Mısır ile sınırların kapatılması çağrısında bulundu.

GİRİŞ YASAĞI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Estwatini Krallığı, Tanzanya ve Hong Kong vatandaşlarının ülkeye girişine kısıtlama getirdi. Karar son 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan yabancıları da kapsıyor.

‘Süper varyant’ olarak nitelendirilen, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

-Sputnik