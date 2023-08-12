Rusya'dan Nijer açıklaması: Askeri müdahale durumu istikrarsızlaştırabilir

Yayınlanma: 12.08.2023 - 10:45

Güncelleme: 12.08.2023 - 10:46

Rusya Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Nijer'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), diplomatik adımlarla Nijer'deki anayasal düzeni sağlamak için adımlar attığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya'nın, ECOWAS'ın krizin çözümüne yönelik arabuluculuk girişimlerini desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, Nijer'e "silahlı işgal" gerçekleştirebilecek bir ECOWAS gücünün hazırlandığına yönelik raporlar da bulunduğuna işaret edilerek, "Nijer ordusu herhangi bir dış müdahaleyi püskürtmeye hazır olduğunu ilan etti. Ayrıca, sivil toplum temsilcilerinin de yer aldığı bir geçiş hükümeti kurulduğunu duyurdular" ifadelerine yer verildi.

Nijer'e yönelik askeri bir müdahaleden kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nijer'deki krizi askeri yöntemle çözmenin, söz konusu Afrika ülkesinde uzun süreli bir çatışmaya ve ayrıca bir bütün olarak Sahel-Sahra bölgesindeki durumun keskin bir şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine inanıyoruz."