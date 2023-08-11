Yandex'in kurucu ortağı Voloj: Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali barbarca

Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:47

Güncelleme: 11.08.2023 - 10:47

Rus internet devi Yandex'in kurucu ortağı Arkadi Voloj, Rusya'da kendisini ülkeden uzaklaştırma çabalarına yönelik eleştirilerden günler sonra açıklamalarda bulundu.

Arkadi Voloj, Rusya'nın Ukrayna'yı "barbarca" işgalini kınadı.

Voloj, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali barbarcadır ve ben buna kategorik olarak karşıyım. Ukrayna'da evleri her gün bombalanan ve birçoğu benim kişisel dostlarım ve akrabalarım olan insanların kaderi beni dehşete düşürüyor" dedi.

Hem Rus hem de İsrail pasaportuna sahip olan Voloj, "Her ne kadar 2014 yılında İsrail'e taşınmış olsam da, ülkenin eylemleri konusunda kendi payıma düşen sorumluluğu almak zorundayım" ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI

Kişisel web sitesinde kendisini "Kazakistan doğumlu, İsrailli bir teknoloji girişimcisi" olarak tanımlayan Voloj, Rus medyasında ve Telegram'da Rusya ile olan bağlantılarını küçümsediği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Voloj, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik Moskova yönetimine güçlü bir destek vermediği için de eleştirildi.

YAPTIRIMLARDAN SONRA CEO'LUKTAN İSTİFA ETTİ

Voloj, Rusya'da Yandex'i geliştirerek ülkenin en büyük teknoloji şirketini yarattı ve nihayetinde 2011 yılında ABD Nasdaq borsasında halka açtı.

AB'nin Haziran 2022'de kendisini Rus kurum ve bireylerine yönelik yaptırımlar listesine dahil etmesinin ardından CEO'luktan istifa eden ve yönetim kurulundan ayrılan Voloj, AB'nin kararını "yanlış yönlendirilmiş" olarak nitelendirdi.