Ukrayna’dan Rusya’ya davet

Yayınlanma: 10.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 04:00

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, dün başkentte gazetecilerle bir araya gelerek ülkesinin Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik karşı saldırıları ve savaşın güncel durumuna ilişkin bilgi verdi. Bodnar, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının doğu cephesinde devam ettiğini ve en aktif yerin Zaporijya bölgesi olduğunu bildirdi. Rusya’nın Pokrovsk bölgesine odaklandığını aktaran Bodnar, “Rusya’nın Ukrayna’yı yüzde 0.01 oranında işgal etmeyi başardığını” savunarak Moskova’nın Rusya’nın günlük askeri kaybının ise 800 ile 2 bin 200 olarak açıkladı. Bodnar, Kursk saldırılarına ilişkin, “Ukrayna’nın pozisyonu gayet net, biz yabancı toprakları istemiyoruz. Fakat savaş alanı sadece Ukrayna olmamalı. Bunu savaşı başlatan ülke de hissetmeli” ifadelerini kullandı.

DOLAYLI MÜZAKERE MESAJI

İlki geçen haziranda İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nin ikincisini yapmayı planladıklarını kaydeden Bodnar, toplantılara Rusya’nın katılmasını istediklerini belirtti. Bodnar, zirvenin en önemli amacının Ukrayna’da “adaletle barışın” sağlanması olduğunu ancak “iki ülkenin karşı karşıya oturup Moskova’nın taleplerinin dinlenmesi” gibi bir formatın söz konusu olmadığını aktardı. Bodnar, “Doğrudan Rusya ve Ukrayna arasında bir görüşme olmayacak. Muhtemelen üçüncü taraflar üzerinden yapılacak bir format olacak. Bu zirveyi bu yılın sonuna kadar gerçekleştirmeyi umuyoruz. Planlarımız maalesef erteleniyor çünkü Rusya, kendi tarafını tutan üçüncü ülkelerin bakış açısını bize aşılamaya çalışıyor. Türkiye’nin ortaklığı bizim için arabulucu ve tecrübeli bir taraf olarak çok önemli. Ukrayna’nın başarısını sağlayabilecek her formata ve zirveye açığız” dedi.

Bodnar, ayrıca 30-31 Ekim’de Kanada’da Ukrayna’nın 10 maddelik “barış formülü” kapsamında bakanlar düzeyinde bir konferans yapılacağını ve Türkiye’nin katılımını beklediklerini söyledi.

UKRAYNA ZİRVESİ ERTELENDİ

Öte yandan Almanya’nın, Ramstein kasabasında glgecek cumartesi düzenleyeceği Ukrayna konulu zirve, ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkedeki kasırga felaketleri nedeniyle seyahatini iptal etmesinin ardından ertelendi. 50’den fazla ülke temsilcisinin katılması öngörülen zirvenin Ukrayna’nın barış planı ile Kiev’e askeri yardımları konu alması bekleniyordu.