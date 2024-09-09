Rusya'dan Ortadoğu uyarısı: 'Büyük bir bölgesel savaşın eşiğinde...'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'nun “büyük bir bölgesel savaşın eşiğinde” olduğunu ve Rusya'nın bunu önlemek için tüm taraflarla birlikte çalıştığını söyledi.

Rusya'dan Ortadoğu uyarısı: 'Büyük bir bölgesel savaşın eşiğinde...'
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 09.09.2024 - 13:45

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Basra Körfezi Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki Stratejik Diyalog oturumunda konuştu.

Lavrov, Ortadoğu'nun “büyük bir bölgesel savaşın eşiğinde” olduğunu ve Rusya'nın bunu önlemek için tüm taraflarla birlikte çalıştığını söyledi.

Lavrov, “Dünya kamuoyunun Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları ve bölge sakinlerinin toplu ölümlerini durduramaması, Lübnan ve İsrail sınırından Kızıldeniz'e kadar tüm bölgede askeri ve siyasi durumun keskin bir şekilde kötüleşmesine yol açtı” dedi.

Lavrov, “Aynı zamanda İsrail ve Lübnan arasındaki çatışma da yeni ve tehlikeli bir düzeye ulaştı. Ortadoğu bir kez daha büyük bir bölgesel savaşın eşiğinde. Bunun olmasına izin vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur” diye ekledi.

Lavrov ayrıca, “durumu normalleştirmek için tüm taraflarla birlikte çalıştıklarını” kaydetti.


Etiketler: #Rusya #Ortadoğu

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