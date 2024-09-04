Rusya-Finlandiya sınırında ipler gerildi: 'Hibrid bir savaşın parçası...'

Yayınlanma: 04.09.2024 - 13:27

Güncelleme: 04.09.2024 - 13:27

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Ekonomik Forumu (EEF) çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Zaharova, NATO'nun Finlandiya'daki tatbikatlarının Rusya'ya karşı “hibrid bir savaşın parçası” olduğunu söyledi.

Zaharova, “NATO'nun Finlandiya topraklarını kullanmaya başlamasından bu yana ortaya çıkan risklere karşı defalarca uyarıda bulunduk. Saldırgan bir askeri bloğun, Rusya sınırlarına yakın herhangi bir askeri tatbikatı açıkça provokatiftir. Potansiyel riskleri değerlendirirken gelişmeleri izliyoruz. Ordumuz da buna uygun sonuçlar çıkarıyor” dedi.

“Finlandiya topraklarında savaş eylemlerinin uygulanması, Rusya'ya karşı yürütülen hibrid savaşın bir parçasıdır” diyen Zaharova, gemicilik ve ülkenin uç kuzeyindeki ekonomik faaliyetler için yeni güvenlik risklerine işaret etti.

Ülkenin kuzeyinde karşılaşılan zorlukları azaltmak için Leningrad Askeri Bölgesi'nin yeniden restore edildiğini açıklayan Zaharova, “Ülkemizin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin diğer kararlar, durumun nasıl geliştiğine bağlı olarak alınacak ve Rus liderliği tarafından verilecektir” dedi.

Zaharova, ülkesinin, Kuzey Avrupa'nın bir zamanlar istikrarlı olan bölgesinin “aktif bir şekilde jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir bölgeye dönüştüğünü” görmekten üzüntü duyduğunu da ekledi.