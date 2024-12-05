Rusya'dan Polonya'nın başkonsolosluğunu kapatma kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı alındığını bildirdi.

Rusya'dan Polonya'nın başkonsolosluğunu kapatma kararı
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AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 16:39

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Polonya'nın, 30 Kasım'da Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Buna karşılık olarak Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunun 10 Ocak 2025'ten itibaren kapatılacağı belirtilen açıklamada, buna dair Polonya tarafına nota iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, mütekabiliyet gereği Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğundaki 3 diplomatın da "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve aynı tarihe kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği kaydedildi.

Polonya yönetiminin son yıllarda Rusya'ya karşı "düşmanca" siyaset izlediği belirtilen açıklamada, "Moskova, ileride de dostça olmayan adımlara sert önlemler alacak" ifadesine yer verildi.


Etiketler: #Rusya #polonya

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