Rusya'dan savaş tehdidi... 'UCM tutuklamaya kalkarsa...'

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 16:41

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 16:41

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Almanya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Putin hakkındaki yakalama kararını uygulaması durumunda bunun Rusya'ya savaş ilan etmek olacağını söyledi.

Medvedev'in sözleri, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın ICC'nin kararının Almanya'da geçerli olduğunu açıklamasının ardından geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz de, Buschmann'ın sözlerine destek çıkarak, "Kimse hukuktan üstün değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Rus medyasına röportaj veren Medvedev, "Almanya Adalet Bakanı gibi bazı ahmaklar, bazı salaklar, 'Eğer gelirse onu tutuklarız' diyor. Bunun ne anlama geldiğini anlamıyorlar mı? Düşünün... Bir nükleer devletin görevdeki lideri Almanya'ya gidiyor ve tutuklanıyor. Bu nedir? Rusya Federasyonu'na savaş ilanı!" diye konuştu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Medvedev böyle bir durumda, Rusya'nın Alman parlamentosu ve başbakanlık ofisini hedef alacağını söyledi.

Rus siyasetçi, ICC'nin bu tip kararlarının devasa bir negatif potansiyel yarattığını sözlerine ekledi.

"RUSYA-BATI İLİŞKİLERİ TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESINDE"

Batı ülkelerini sert sözlerle eleştiren Medvedev, Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin tarihin en kötü seviyesinde olduğunu vurguladı.

Batılı liderleri sevmediğini söyleyen Medvedev, bu ülkelerle müzakere etmeyi anlamsız bulduğunu ve yakın zamanda Batı ile iletişimin tekrar kurulacağını düşünmediğini belirtti.

Medvedev, "Batı dünyasıyla çok kötü ilişkilerimiz var. Muhtemelen tarihteki en kötü seviyedeyiz. Churcill'in Fulton konuşmasını yaptığı dönemde bile ilişkiler daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

Eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churcill, 1946'da ABD'nin Fulton kentinde bir konuşma yapmış ve ilk kez "Demir Perde" ifadesini kullanmıştı. Bu konuşma daha sonra birçok araştırmacı tarafından Soğuk Savaş'ın başlangıcı olarak kabul edilmişti.