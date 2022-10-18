Rusya'dan seferberlik ilanı hakkında açıklama yapıldı
Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin sonlanması için henüz Devlet Başkanı Putin'den karar çıkmadığını söyledi.
Rusya'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son askeri hamlesi kısmi askeri seferberlik ilanının henüz sona ermeyeceğini açıklandı.
Kremlin sözcüsü Peskov'un yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in henüz tüm ülke genelinde kısmi seferberliği sona erdiren bir kararname yayınlamadığını, ancak bazı bölgelerin kotalarını çoktan doldurduğunu söyledi.
Peskov, "Savunma bakanlığı her bölge için seferberlik hedefleri belirledi. Bölgeler artık hedefe ulaştıklarını bildiriyorlar. Bu nedenle kısmi seferberlik süreci esasen tamamlandı. İstenilen asker sayısına ulaşan bölgelerde durdu. Kısmi seferberliğin sona erdiğine ilişkin kararname henüz mevcut değil. Yayınlandığında bildireceğiz" dedi.
Peskov ayrıca, seferberlik kapsamında askere alınacak kişi sayısında değişiklik olmayacağını "Kararname ile belirlenen toplam sayı olan 300.000 kişiyi geçemez" diyerek vurguladı.
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