Putin'den Biden'a cevap: 'Tamamen saçmalık'

Yayınlanma: 17.12.2023 - 17:38

Güncelleme: 17.12.2023 - 17:38

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya karşı zafer kazanması halinde Putin'in "durmayacağı ve bir NATO ülkesine saldıracağını" savunarak Cumhuriyetçilere askeri yardımı daha fazla engellememeleri çağrısı yapan ABD Başkanı Biden'a cevap verdi.

Rusya Devlet Televizyonu Rossiya-1'e konuşan Putin, Biden'ın sözlerinin "tamamen saçmalık" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşmak için hiçbir nedeni, hiçbir çıkarı yoktur"

Biden'ın "laf kalabalığı" yaptığını ve NATO'nun "ABD'nin arka bahçesi olduğunu" söyleyen Putin, şöyle konuştu:

"Bu tamamen saçmalık. Sanırım ABD Başkanı Biden da bunu anlıyor. Ama bu sadece Rusya konusundaki hatalı politikasını haklı çıkarmak için söylediği laf kalabalığı. Rusya'nın NATO ülkeleri ile savaşmak için hiçbir nedeni, hiçbir jeopolitik, ekonomik, siyasi ve askeri çıkarı da yok. Onlarla birbirimize karşı hiçbir toprak iddiamız da yok. Ne onlarla ilişkileri bozma isteğimiz ne de buna ilgimiz var. NATO ülkeleri dahil diğer ülkelerde de durum aynı. Kiminle sorunumuz var? Kimseyle. Şimdi sınır komşumuz Finlandiya'yı da NATO'ya sürüklediler. Finlandiya ile herhangi bir anlaşmazlığımız oldu mu? Toprak ve sınırlar da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar, uzun zaman önce, 20. yüzyılın ortalarında çözüldü. Bu ülkeyle samimi ilişkimiz vardı"