Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması: 'Uygulanabilir değil'
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından Kremlin Sözcüsü Peskov, "Anlaşma uygulanabilir değil" açıklamasında bulundu.
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasınndan çekildiğini bildirmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin BM'nin arabuluculuğu ile imzalanan anlaşmanın artık "uygulanabilir" olmadığını çünkü Rusya'nın bu tür sevkiyatların güvenliğini garanti edemediğini söyledi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'yı, tahıl Koridoru anlaşmasını baltalamak ile suçladı.
Peskov, "Anlaşma pek yürütülebilir değil, Ukrayna'nın adımları anlaşmaya zarar verdi" dedi.
Peskov, usya'nın hangi koşullar altında yeniden katılabileceği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Ekim'deki basın toplantısında, tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade ederek "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi" ifadesini kullanmıştı.
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